വുഹാനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ആദ്യ വിമാനം വെള്ളി വൈകിട്ട്

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നതിനെ തുടർന്ന് ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ആദ്യ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പുറപ്പെടും. വിദ്യാർഥികൾ തയാറായിരിക്കാൻ നൽകിയ ടെൻന്റേവ് അറിയിപ്പിലാണ് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം പുറപ്പെടുന്ന വിവരം വ്യക്തമാക്കിയത്. മറ്റിടങ്ങളിൽ കുടങ്ങിയവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ രണ്ടാമതൊരു വിമാനം കൂടിയെത്തുമെന്നും വിദ്യാർഥികൾക്കു നൽകിയ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

ചൈനയിലേക്കു പോകാന്‍ രണ്ടു എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങള്‍ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ സജ്ജമായി നില്‍ക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന പൈലറ്റുമാരുടെ സുരക്ഷയില്‍ ആശങ്ക അറിയിച്ച് പൈലറ്റ്സ് ഗിള്‍ഡ് രംഗത്തെത്തി. ആശങ്കകള്‍ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വ്യോമയാന മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.



English Summary: First flight to evacuate indians from wuhan on friday