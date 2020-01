വിമാനം റദ്ദാക്കുകയോ വൈകുകയോ ചെയ്താൽ നഷ്ടപരിഹാരം: സംവിധാനവുമായി അയാട്ട ഏജന്റ്സ്

കൊച്ചി ∙ വിമാനയാത്രക്കാരുടെ അവകാശസംരക്ഷണത്തിനായി പുതിയ സംവിധാനവുമായി അയാട്ട ഏജന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. വിമാനം റദ്ദാക്കുകയോ വൈകുകയോ ചെയ്താൽ യാത്രക്കാർക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാനാവശ്യമായ സൗജന്യസഹായം നൽകാൻ എയർ പാസഞ്ചർ റൈറ്റ്സ് ഫോറം രൂപവൽക്കരിച്ച അസോസിയേഷൻ പരാതികൾ passengerforum@iaai.in എന്ന മെയിലിൽ സ്വീകരിക്കും.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണവും നൽകും. വിമാനകമ്പനികളുടെ മോശം സേവനം കാരണം യാത്രാതടസം, വ്യക്തിപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മാനസികസംഘർഷം എന്നിവ നേരിടുന്ന അവസരത്തിൽ സഹായവും ശരിയായ മാർഗവും നൽകാനാണ് പുതിയ സംവിധാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ ബിജി ഈപ്പൻ, ഗണേഷ് വടേരി എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

വിമാനകമ്പനികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായ നഷ്ടപരിഹാരം ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾവഴി നേടിയെടുക്കാമെന്ന ധാരണ യാത്രക്കാരിൽ വ്യാപകമായെന്നും ഇതു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ മുതലെടുക്കുകയാണെന്നും അസോസിയേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിനെതിരെയാണ് യാത്രക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിമാനം വൈകുന്ന അവസരത്തിൽ അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് പലരും അവകാശമുന്നയിക്കുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതു നേടിയെടുക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച അറിവില്ലാത്തതോ ആണ് ഇതിനു കാരണം. നിയമാനുസൃത രീതിയിൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ യാത്രക്കാരെയും ട്രാവൽ ഏജൻസികളെയും സഹായിക്കുകയാണ് അസോസിയേഷന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

വിമാനയാത്ര – ഇന്ത്യൻചിത്രം 2019

∙ മൊത്തം 1311.54 ലക്ഷം വിമാനയാത്രക്കാർ

∙ വിമാനം റദ്ദാക്കൽ ബാധിച്ചത് 41,823 യാത്രക്കാരെ

∙ വിമാനം റദ്ദാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ നൽകിയ നഷ്ടപരിഹാരം 50.73 ലക്ഷം രൂപ

∙ വിമാനം വൈകൽ ബാധിച്ചത് 2,65,360 യാത്രക്കാരെ

∙ വിമാനം വൈകിയതിന്റെ പേരിൽ നൽകിയ നഷ്ടപരിഹാരം 199.97 ലക്ഷം രൂപ

(വിമാനം റദ്ദാക്കുകയോ വൈകുകയോ ചെയ്തതിനാൽ നഷ്ടം നേരിട്ടവരിൽ 20 ശതമാനം യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് വിമാനകമ്പനികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നഷ്ടപരിഹാരത്തുക നൽകിയത്. 80 ശതമാനം വിമാനയാത്രക്കാരും നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയോ, ശരിയായ രീതിയിൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാലാണ് തുക ലഭിക്കാതെ പോയത്. നിസാരകാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിമാനകമ്പനികൾ നഷ്ടപരിഹാര അപേക്ഷകൾ തന്ത്രപരമായി തള്ളിക്കളയുന്നത്)

English Summary: IATA agency introduced new system to get compensation if flights delayed or cancelled