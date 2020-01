മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കി പദ്ധതികൾ; വെടിവയ്പിനു മുൻപു ഫെയ്സ്ബുക്ക് ലൈവ്

ന്യഡൽഹി ∙ പൗരത്വ പ്രതിഷേധത്തിൽ ജാമിയ മില്ലിയയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കുനേരെ വെടിവച്ചത് മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രതിയുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിക്കുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണം പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനമല്ലെന്നും ദീർഘനാളത്തെ വിദ്വേഷം അതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നും പോസ്റ്റുകൾ വെളിവാക്കുന്നു (വെടിവച്ചയാൾക്ക് 19 വയസ്സാണെന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഡൽഹി പൊലീസ് പറഞ്ഞത്. വ്യാഴം രാത്രി വൈകിയാണ് ഇയാൾക്ക് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന വിവരം പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടത്)

വിദ്യാർഥികൾക്കുനേരെ വെടിവെച്ചയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ‘ആര്‍ക്കാണ് ആസാദി വേണ്ടത്, ഞാന്‍ തരാം ആസാദി’ എന്ന് ആക്രോശിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ വെടിവച്ചത്. മഹാത്മഗാന്ധിയുടെ ചരമവാർഷികത്തിൽ രാജ്ഘട്ടിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകള്‍ക്ക് സമീപം എത്തിയപ്പോഴാണ് എതിര്‍ദിശയിലൂടെ തോക്കുമായി നടന്നു വന്ന ഇയാൾ വെടിയുതിർത്തത്.

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും പൊലീസും കണ്ടുനില്‍ക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു വെടിവയ്പ്. ജാമിയ മില്ലിയയിലെ ഷാദാബ് എന്ന വിദ്യാർഥിക്കാണ് വെടിയേറ്റത്. വെടിവച്ചയാൾ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ തന്റെ തയാറെടുപ്പുകൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. തന്റെ അന്ത്യയാത്രയിൽ മൃതദേഹത്തെ കാവി പുതപ്പിക്കണമെന്നും ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കണമെന്നും ഉൾപ്പടെയാണ് പോസ്റ്റുകൾ.

ജനുവരി 28 -ന് ഇയാളുടെ പോസ്റ്റ് – ‘ജനുവരി 31 വരെയുള്ള എന്റെ പോസ്റ്റുകൾ ദയവായി ആരും അവഗണിക്കരുത്.’ വെടിവെപ്പിന് അഞ്ചു മണിക്കൂർ മുൻപു അടുത്ത പോസ്റ്റ് എത്തി – ‘ദയവായി എല്ലാ സഹോദരന്മാരും എന്നെ 'സീ ഫസ്റ്റ്' ആക്കിവച്ചുകൊള്ളൂ..’

വെടിവയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള മൂന്നുമണിക്കൂറിനിടെ ഏഴുവട്ടം ഇയാൾ ഫെയ്സ്ബുക്ക് ലൈവിൽ എത്തി. അതിനിടെ ‘ഇവിടെ ഹിന്ദു മീഡിയ ആരെയും കാണുന്നില്ല’ എന്നും ‘എന്റെ വീട്ടുകാരെ നോക്കണേ’ എന്നും പോസ്റ്റിട്ടു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ, വെടിയുതിർക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ്. ‘‘ഷാഹീൻ ബാഗ്... നീ തീർന്നു...’’ എന്നാണ് അവസാനത്തെ പോസ്റ്റ്. ഇയാളുടെ പോസ്റ്റുകളെ പിന്തുണച്ച് നിരവധി ആളുകൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

