കോഴിക്കോട് ∙ മുന്‍മന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ എം.കമലം (94) അന്തരിച്ചു. ഇന്നു രാവിലെ ആറരയോടെ കോഴിക്കോട്ടെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. സംസ്കാരം വൈകിട്ട് 5.30ന് മാവൂര്‍ റോഡ് ശ്മശാനത്തില്‍ നടക്കും. 1982ൽ കെ.കരുണാകരന്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍ സഹകരണ മന്ത്രിയായിരുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥയിലും വിമോചനസമരത്തിലും ജയില്‍വാസം അനുഷ്ഠിച്ചു. സംസ്ഥാന വനിതാകമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷയായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് നഗരസഭയിലെ കൗൺസിലറായാണ് കമലം രാഷ്ട്രീയ ജീവിതമാരംഭിച്ചത്. 1948 ൽ, 19ാം വയസ്സിലായിരുന്നു അത്. 15 വർഷത്തോളം നഗരസഭാംഗമായി തുടർന്നു. 1965, 67, 70 വർഷങ്ങളിൽ നിയമസഭയിലേക്കു മൽസരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ് മഹിളാവിഭാഗം കൺവീനറായെങ്കിലും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് ജയിലിലായി. പിന്നീട് ജനതാ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അധ്യക്ഷയായും സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചു. പിൽക്കാലത്ത് കോൺഗ്രസിൽത്തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. 77 ൽ ലോക്സഭയിലേക്കു മൽസരിച്ചെങ്കിലും പരാജയമായിരുന്നു ഫലം. ജനതാ പാർട്ടി ടിക്കറ്റിലായിരുന്നു മൽസരിച്ചത്.

പിന്നീട് 80 ൽ കൽപ്പറ്റയിൽനിന്നു നിയമസഭയിലേക്കു വിജയിച്ചു. 82 ലും വിജയം തുടർന്ന കമലം കെ. കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിൽ സഹകരണ മന്ത്രിയായി. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന കമലം പിന്നീട് അവരുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു. രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളായിരുന്നു കാരണം.

കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം, കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, എഐസിസി വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവ് പരേതനായ മാമ്പറ്റ സാമിക്കുട്ടി. മക്കൾ: എം. യതീന്ദ്രദാസ്, പത്മജ ചാരുദത്തൻ, എം. മുരളി, എം. രാജഗോപാൽ, എം. വിജയകൃഷ്ണൻ.



