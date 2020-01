തിരുവനന്തപുരം ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ സംയുക്തസമരത്തിൽ കോണ്‍ഗ്രസും മുസ്‌ലിം ലീഗും തമ്മില്‍ ഭിന്നതയില്ലെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. മനുഷ്യശൃംഖലയില്‍ പങ്കെടുത്ത ലീഗ് പ്രദേശികനേതാവിനെ പുറത്താക്കിയത് ഇതിന് തെളിവാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.



English Summary: No dispute between Congress and Muslim league, says Mullappally Ramachandran, CAA protest