ഗവർണറെ തടഞ്ഞതിൽ തെറ്റില്ല; നിലപാട് തിരുത്തും വരെ നിസഹകരണം: ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

കോഴിക്കോട് ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമ വിഷയത്തിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നിലപാട് തിരുത്തുന്നതു വരെ നിസഹകരണം തുടരുമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. നിയമസഭയിൽ ഗവർണറെ തടഞ്ഞ നടപടിയിൽ തെറ്റില്ല. അദ്ദേഹം നിയമസഭയെ അവഹേളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഖണ്ഡിക വായിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം തീരില്ല. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയതിനെതിരെ നടന്നു പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഗവർണർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറഞ്ഞു. എച്ച്എസ്എസ്ടിഎ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.

ദേശീയ തലത്തിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോജിച്ച സമരമാണ് നടത്തുന്നത്. അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക സാഹചര്യമനുസരിച്ച് യോജിച്ച സമരം വേണമോയെന്ന് തീരുമാനിക്കും. ഇവിടെ യോജിച്ച് ഉപവാസ സമരം നടത്തി. അതിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് മുൻകൈ എടുത്തത്. മനുഷ്യ മഹാശ്യംഖല എകപക്ഷീയമായാണ് സിപിഎം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒന്നിച്ചു സമരം എന്നു പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുമായി ആലോചിച്ചാണ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതെന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറ‍​ഞ്ഞു.

