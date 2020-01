ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഭാര്യയേക്കാൾ ഫയലുകളോടു പ്രേമം: നിതിൻ ഗഡ്കരി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഭാര്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫയലുകളെ പ്രേമിക്കുന്ന ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ മുറപോലെയാക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. ഏതെങ്കിലും ഫയലുകൾ കിട്ടിയാൽ അവർ അതു കയ്യിൽനിന്നു വിടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. എത്രകാലം കഴിഞ്ഞാലും കൈവിടില്ല. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എന്നു ചോദിച്ചാൽ മറുപടിയുമുണ്ടാവില്ല. അതേസമയം. സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതനാണെങ്കിൽ ഫയൽ പെട്ടെന്നു നീക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇത്തരക്കാരെ താൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകളിൽ ഇനി പൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമായ നിർദേശം കൊടുത്തതായി ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. താഴേക്കിട മുതൽ മുകളിൽ വരെ കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗതാഗതവകുപ്പും സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായ വകുപ്പുമാണു ഗഡ്കരിയുടെ ചുമതല.

‘അസോച’മിന്റെ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ അവാർഡ് ദാനച്ചടങ്ങിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English Summary: Some officials love files than wife says union minister Nitin Gadkari