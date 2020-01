തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളില്‍ തടഞ്ഞ എംഎല്‍എമാര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയില്ലെന്ന് സ്പീക്കര്‍ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍. വാച്ച് ആന്‍ഡ് വാര്‍ഡിനോട് ബലപ്രയോഗം നടത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ വാച്ച് ആന്‍ഡ് വാര്‍ഡ് കയ്യേറ്റംചെയ്തെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ പരാതി അന്വേഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു.



English Summary: will not take action against MLA's, confirms speaker