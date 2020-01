അച്ഛനും സഹോദരനും കൊറോണ; ആരും നോക്കാനില്ലാതെ പട്ടിണികിടന്നു മരിച്ചു അവൻ

ബെയ്ജിങ്∙ ചൈനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ നഗരങ്ങളിലേക്കും വുഹാനിൽനിന്ന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ട്രെയിനിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും. കുതിച്ചുപായുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ അത്രയേറെയുണ്ട്. പക്ഷേ ബെയ്ജിങ്ങോ ഷാങ്‌ഹായിയോ പോലെ ഒരിക്കലും ആഘോഷിക്കപ്പെടാത്ത ഈ നഗരം ഇന്നു വാർത്തകളിൽ ഇടംനേടുന്നതു ലോകത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണിലേക്കും കര–ജല–വ്യോമപാതകളിലൂടെ ‘കണക്ടിവിറ്റി’യുള്ള വുഹാൻ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കു വിനാശകാരിയായ വൈറസിനെയും വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്.

പ്രേതനഗരമെന്നാണ് ഇന്ന് വുഹാന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന ശീർഷകം. ചൈനയിൽ മാത്രം കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ മരണം 200 കടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും വുഹാൻ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹുബെയ് പ്രവിശ്യയിലാണ്. ജനത്തിന്റെ പരിഭ്രാന്തി മാറ്റുന്നതിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ സംഘർഷങ്ങളുടെയും ഭൂമിയായി മാറുകയാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള യാങ്സി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഈ മനോഹരനഗരം.

രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയും വീടിനുള്ളില്‍ അടച്ചിട്ടും രോഗവ്യാപനം തടയാനുള്ള ശ്രമം ദുരിതത്തിൽനിന്നു ദുരിതങ്ങളിലേക്കാണു വുഹാനെ നയിക്കുന്നത്. ആശുപത്രികൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞതോടെ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ മരണം വിഴുങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണവും ഏറി. ഓരോ ദിവസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തോളം കൊറോണ കേസുകളാണ്. ഐസലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകളില്‍നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുന്നവരും വീടിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാനാകാത്ത വിധം കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ടവരും പാർക്കുന്ന വുഹാൻ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഭീതിയുടെ നിഴൽ വിരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും ചേർത്തുനിർത്താനോ നോട്ടം കൊണ്ടു പോലും ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ ധൈര്യമില്ലാതെ ബന്ധുക്കളിൽനിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്നും ഓടിയോളിക്കുകയാണ് വുഹാനിലെ ജനത. റൂറൽ ഹുബെയ് പ്രവിശ്യയിൽ സെറിബ്രൽ പാൾസി ബാധിതനായ പതിനേഴുകാരൻ വീടിനുള്ളിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാതെ മരിച്ചുവീണത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ്.

വുഹാനിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

49 കാരനായ പിതാവും 11 വയസ്സുള്ള സഹോദരനും കൊറോണ ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിലായതോടെ ആറു ദിവസത്തോളം ആരും പരിചരിക്കാനില്ലാതെ അടച്ചിട്ട വീട്ടിൽ പട്ടിണി കിടന്നു മരിച്ച യാൻ ചെങ് എന്ന കൗമാരക്കാരൻ പ്രതാപനഗരമായിരുന്ന വുഹാന്റെ ഇന്നത്തെ യഥാർഥ സ്ഥിതി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. യാൻ ചെങ് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരെ പോലെത്തന്നെ ആരും പരിചരിക്കാനില്ലാതെ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും വുഹാനിൽ കുടൂകയാണെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇതുവരെ 213 ആണ്. 38 പേരോളം ഒരേ ദിവസം തന്നെ മരിച്ച ഹുബെയ് പ്രവിശ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും. എണ്ണായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് വൈറസ് ബാധിച്ചതായി അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഭീഷണിയായെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജീവനുംകൊണ്ടു പലയാനം ചെയ്യുന്നവരും എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ വുഹാനിൽ പെട്ടുപോയവരും മനോവീര്യത്തോടെ െപാരുതിനിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയും ലോകത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി. വുഹാൻ നഗരത്തിലെ കെട്ടിടജനലുകളിലൂടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞും ദേശീയഗാനം പാടിയും പരസ്പരം പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുകൂട്ടർ. അതിൽ ചിലരെങ്കിലും മരണത്തിലേക്കു നടന്നടുക്കുകയാണ്. വിഡിയോകളിലെ ‘പോരാടൂ വുഹാൻ...’ എന്ന ശബ്ദം ചൈനീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലാകെ മുഴങ്ങുകയാണ്.

ചൈനയിൽ പുതുവത്സര ആഘോഷത്തിന്റെ സമയമാണിത്. ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള സമയം. എന്നാൽ വുഹാൻ നഗരത്തിന്റേതായി പുറത്തു വന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളിൽ വിജനവും പേടിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഇടങ്ങളാകും കാണാൻ സാധിക്കുക. അനധികൃതമായാണ് വുഹാനിലെ ഹ്വാനന്‍ മാംസമാർക്കറ്റിൽ വന്യജീവികളുടെ ഇറച്ചി വിൽക്കുന്നത്. മുതല മുതൽ കൊവാലയുടെയും കങ്കാരുവിന്റെയും വരെ ഇറച്ചി ലഭിക്കുന്ന ചന്ത എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്.

ഓരോ കടയിലും ലഭിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രം സഹിതമാണ് മാർക്കറ്റിലെ പരസ്യം. മാംസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലും. ഇവിടെനിന്നു വാങ്ങിയ പാമ്പിറച്ചിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് (2019-nCoV) പടർന്നതെന്നാണു പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതും വുഹാനിലാണെന്നും ചൈനീസ് നാഷനൽ ഹെൽത്ത് കമ്മിഷൻ പറയുന്നു.

മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു.

ചൈന ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിന്റെ തുടർച്ചയായി ചൈനീസ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടിയാണു പക്ഷേ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചത്. ഇന്ന് ഏകദേശം ആറു കോടി ജനം ഭരണകൂടം തീർത്ത അദൃശ്യമതിൽക്കെട്ടിനകത്താണ്. അതിൽ രണ്ടുകോടിയോളം പേർക്കു പുറംലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ചൈനക്കാർ രാജ്യത്തും വിദേശത്തുമായി പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയമാണിത്. എന്നാൽ കൊറോണയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം വിമാനത്താവളങ്ങളിലും കർശന പരിശോധനയാണ്. പല രാജ്യങ്ങളും വുഹാനിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്കു നേരെ പ്രവേശനകവാടം കൊട്ടിയടച്ചുകഴിഞ്ഞു.

ചൈനയിൽനിന്നു പറന്നുയരുന്ന വിമാനങ്ങളിലും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നിറങ്ങുന്നവയിലും തെർമൽ സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെയും മറ്റും പരിശോധന ശക്തമാണ്. ഏകദേശം 1.1 കോടിയാണ് വുഹാനിലെ ജനസംഖ്യ. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നഗരംവിട്ടു പുറത്തുപോകാന്‍ അനുമതിയില്ല. അഥവാ പോകണമെങ്കിൽ വ്യക്തമായ കാരണം അധികൃതരെ ബോധിപ്പിക്കണം. ആർക്കും നഗരത്തിലേക്കും പ്രവേശനമില്ല. വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണെന്നും അതിന്റെ ഉറവിടവും കൃത്യമായി അറിയാത്തതിനാലാണ് ലോകം മുൾമുനയിലാകുന്നതും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുന്നതും.

ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ചൈനയുടെ കയറ്റുമതി–ടൂറിസം വരുമാനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. യുഎസ് ഉപരോധത്താലും മറ്റും വലഞ്ഞ ചൈനയ്ക്കു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം ജനത്തെ ‘തടങ്കലിലാക്കുക’ എന്നതിൽക്കവിഞ്ഞു മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനാകാത്തതും അതുകൊണ്ടാണ്.

