ന്യൂഡൽഹി ∙ 5 വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 2 പ്രതികൾക്ക് 20 വർഷം വീതം തടവു ശിക്ഷ. കുട്ടിക്ക് 11 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും അഡീഷനൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി നരേഷ് കുമാർ മൽഹോത്ര ഉത്തരവിട്ടു.

2013 ഏപ്രിൽ 15ന് ഗാന്ധി നഗറിൽ പ്രതികളായ മനോജ് ഷായും പ്രദീപ് കുമാറും ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം മരിച്ചെന്നു കരുതി കുട്ടിയെ മുറിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു. 40 മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. വിദഗ്ധ ചികിൽസയ്ക്കൊടുവിലാണ് കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടത്.

പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ എച്ച്.എസ്. ഫൂൽക്ക പറഞ്ഞു. പ്രതി മനോജിന്റെ അയൽവാസിയായിരുന്നു ബാലികയും കുടുംബവും. 15നു വൈകിട്ട് നാലിനാണു രണ്ടാമത്തെ പ്രതി പ്രദീപ് മനോജിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. മദ്യ സൽക്കാരത്തിനിടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അശ്ലീല വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇരുവരും കണ്ടു. ഇതിനിടെ, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വേണമെന്നു പ്രദീപ് ശഠിച്ചു. പുറത്തിറങ്ങിയ മനോജ് ചോക്കലേറ്റ് കാട്ടി ബാലികയെ മുറിക്കുള്ളിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരികയായിരുന്നു.

ഒരു മണിക്കൂർ ക്രൂരപീഡനത്തിനു ശേഷം കുട്ടി മരിച്ചെന്നു കരുതി വീടു പുറത്തുനിന്നു പൂട്ടി. രാത്രി 8.30നുള്ള ട്രെയിനിൽ ഇരുവരും സ്ഥലം വിട്ടു. കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്നു കാട്ടി മാതാപിതാക്കൾ പരാതി നൽകിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. രണ്ടു ദിവസത്തിനു ശേഷം അയൽവാസികളാണ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബം താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലെ അടച്ചിട്ട വീട്ടിൽനിന്നു കരച്ചിൽ കേട്ടത്. വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ അവശനിലയിൽ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ചുണ്ടിലും കഴുത്തിലും സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലും മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടി പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയായെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ.

ഇതിനിടെ കേസ് ഒതുക്കാനുള്ള ശ്രമവുമുണ്ടായി. പൊലീസ് 2000 രൂപ കൈക്കൂലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ ആരോപണത്തെ തുടർന്നു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

