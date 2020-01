‘പൗരത്വ’ത്തിനെതിരെ നാടകം: പ്രധാനാധ്യാപികയ്ക്കും രക്ഷകർത്താവിനുമെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം

ബെംഗളൂരു∙ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ നാടകം സംഘടിപ്പിച്ച ബീദറിലെ സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപികയെയും വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ അമ്മയെയും രാജ്യദോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നാടകത്തില്‍ അഭിനയിച്ച വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ അമ്മ നസ്ബുന്നീസ (26), പ്രധാനാധ്യാപിക ഫരീദ ബേഗം (52) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.



ബീദര്‍ ഷഹീന്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 4, 5, 6 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അവതരിപ്പിച്ച നാടകം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍ നീലേഷ് രക്ഷ്യാല്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നു സ്കൂളിലെത്തിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ചോദ്യം ചെയ്തു. കൂടുതല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ സ്കൂള്‍ മാനേജ്മെന്റ് തടഞ്ഞതോടെയാണ് 2 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

English Summary: Mother of student, teacher arrested after Karnataka school stages play on CAA-NRC