നമ്മ മെട്രോയിൽ ഇനി ആറു കോച്ച് ട്രെയിനുകൾ മാത്രം

ബെംഗളൂരു ∙ നമ്മ മെട്രോ പാതകളിൽ ഒരേസമയം 975 പേർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന 3-കോച്ച് മെട്രോ ട്രെയിനുകൾക്കു വിട. ഇനി മുതൽ ഒരേസമയം 2004 പേർക്കു യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന 6-കോച്ച് ട്രെയിനുകൾ മാത്രം. ബയ്യപ്പനഹള്ളി-മൈസൂരു റോഡ് (പർപ്പിൾ ലൈൻ), നാഗസന്ദ്ര-യെലച്ചനഹള്ളി (ഗ്രീൻ ലൈൻ) പാതകളിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 3-കോച്ച് ട്രെയിനുകൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത്.ഇവ ഘട്ടംഘട്ടമായി പരിഷ്കരിച്ച മെട്രോ റെയിൽ കോർപറേഷൻ (ബിഎംആർസി) നിലവിൽ 42 ട്രെയിനുകളാണ് ഇരുപാതകളിലുമായി സർവീസിന് ഇറക്കിയത്. ഇത്തരം 6 ട്രെയിനുകൾ കൂടി ഉടൻ ഇറക്കുമെന്നു ബിഎംആർസി അറിയിച്ചു.

യാത്രാസൗകര്യവും യാത്രികരും കൂടും

ദിവസേന നാലര ലക്ഷം പേർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നമ്മ മെട്രോയിൽ എല്ലാ ട്രെയിനും 6 കോച്ച് ആയതോടെ യാത്രക്കാർ 6 ലക്ഷം കടക്കുമെന്നാണ് ബിഎംആർസിയുടെ പ്രതീക്ഷ. 6-കോച്ച് ട്രെയിനിൽ മുൻപിലുള്ള കോച്ച് സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രമായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ അഞ്ജനപുര, കെങ്കേരി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും മെട്രോ ട്രെയിൻ എത്തും.

കൂടുതൽ ട്രിപ്പുകൾ വേണം

എല്ലാം 6-കോച്ച് ട്രെയിനുകളാക്കിയെങ്കിലും കുറഞ്ഞ ഇടവേളകളിൽ സർവീസ് വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. നിലവിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓഫിസ് സമയങ്ങളിൽ 4 മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിലാണ് ട്രെയിൻ സർവീസ്. എന്നാൽ മറ്റു സമയങ്ങളിൽ 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ കാത്തിരിക്കണം ട്രെയിൻ എത്താൻ.

