നിർഭയ: പ്രതികളുടെ മരണവാറന്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഹർജിയിൽ വിധി മാറ്റിവച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ നിർഭയ കേസിൽ പ്രതികളുടെ മരണവാറന്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഹർജിയിൽ വിധി മാറ്റിവച്ചു. ഡൽഹി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് വിധി മാറ്റി വച്ചത്. തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതരുടെയും പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകന്റെയും വാദം കേട്ട ശേഷം അഡീഷണല്‍ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ധർമേന്ദർ റാണ ഉത്തരവ് പറയുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

കേസിൽ മൂന്നു പ്രതികളുടെ അപ്പീലുകളോ അപേക്ഷകളോ പരിഗണനയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വധശിക്ഷ നാളെ നടപ്പാക്കാമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Nirbhaya case: Delhi court reserves order on plea for stay of execution