റെയിൽവേ ബജറ്റ് : കോഴിക്കോട്–ബെംഗളൂരു പുതിയ ട്രെയിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും

കോഴിക്കോട്∙ കാത്തിരിപ്പുകൾ ഫലം കാണുന്നുവെന്ന് സൂചനകൾ; കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് 9 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ബെംഗളൂരുവിലെത്താവുന്ന ട്രെയിൻ വരുന്നു. റെയിൽവേ ബജറ്റിൽ കോഴിക്കോട്–ബെംഗളൂരു പുതിയ ട്രെയിൻ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാവുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

മലബാർ മേഖലയിൽനിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള യാത്ര ഏറെക്കാലമായി പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ആവശ്യത്തിനു ട്രെയിനുകളില്ലെന്ന പരാതി ഏറെക്കാലമായി ഉയരുന്നു. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി എം.കെ.രാഘവൻ എംപി പല തവണ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും സതേൺ റെയിൽവേ അധികൃതരുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പരിഹാരമായാണ് പുതിയ ട്രെയിൻ വരുന്നത്.

കോഴിക്കോട്–തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദിക്ക് സമാനമായ ട്രെയിനാണ് സർവീസ് തുടങ്ങുക. പുലർച്ചെ 4ന് കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നോടെ ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ചേരും. രണ്ടു മണിയോടെ തിരികെ യാത്ര പുറപ്പെടും. സ്റ്റോപ്പുകൾ കുറവായിരിക്കും. ഇതിനു മുന്നോടിയായി കണ്ണൂർ–കോഴിക്കോട് പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ നാളെ മുതൽ ഷൊർണൂരിലേയ്ക്ക് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ വൈകിട്ട് കണ്ണൂരിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട്ടെത്തുന്ന പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്ന് രാവിലെ കണ്ണൂരിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ‍ ഈ ട്രാക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടാനാണ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഷൊർണൂരിലേക്ക് നീട്ടിയതെന്ന് എംപി പറഞ്ഞു. രാത്രി 7നു ശേഷം ഷൊർണൂരിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രാദുരിതത്തിനും പാസഞ്ചർ പരിഹാരമാവും.

നിലവി‍ൽ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് മൈസൂരു വഴി കണ്ണൂരിൽ എത്തുന്ന ട്രെയിൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്.വൈകിട്ട് 5.20ന് കണ്ണൂരിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് 8.25ന് കോഴിക്കോട്ടെത്തുന്ന ട്രെയിൻ 8.40ന് യാത്ര തുടർന്ന് രാത്രി 11.30ന് ഷൊർണൂരിൽ എത്തിച്ചേരും. തിരികെ പുലർച്ചെ നാലിന് പുറപ്പെട്ട് 6.20ന് കോഴിക്കോട്ടും 9.10ന് കണ്ണൂരും എത്തും. കോഴിക്കോട്–കണ്ണൂർ റൂട്ടിലെ നിലവിലെ സമയത്തിൽ മാറ്റമില്ല.

English Summary : The railway budget may announce new train between Kozhikode and Bengaluru