‘ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക്’ ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്നില്ലേ?’: സാമ്പത്തിക സർവേ പറയുന്നത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ കേരളം പിന്നിലാണോ? പാർലമെന്റിൽ കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ മേശപ്പുറത്തു വച്ച സാമ്പത്തിക സർവേ അതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളെ, അതായതു രാജ്യത്തിനകത്തുനിന്നു തന്നെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളം വരുന്നില്ല. തമിഴ്നാട്, ഉത്തർ പ്രദേശ്, കർണാടക, ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ചു സ്ഥാനങ്ങളിൽ.

വിദേശത്തുനിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിലും ആദ്യത്തെ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളമില്ല. തമിഴ്നാട് തന്നെയാണ് ഇതിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. മറ്റുള്ളവർ യഥാക്രമം മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവരാണ്. വിദേശത്തുനിന്നു വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ 67 ശതമാനവും പോകുന്നത് ഈ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ്.

