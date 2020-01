കഴുത്തറത്തു, ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിച്ചു: മക്കളുടെ മുന്നിലിട്ട് ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി ഭാര്യ

സൂററ്റ്∙ മക്കളുടെ മുന്നിലിട്ട് ഭർത്താവിനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി ഭാര്യ. ഗുജറാത്തിലെ സൂററ്റിലാണ് സംഭവം. 35കാരനായ പ്രേംചന്ദ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഭാര്യ സുധ സോങ്കർ, ഇവരുടെ സുഹൃത്ത് സന്തോഷ് പ്രജാപതി എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രേംചന്ദ് - സുധ ദമ്പതികൾക്ക് നാലു മക്കളാണ്. സുധയ്ക്ക് സന്തോഷുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രേംചന്ദ് നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സന്തോഷും സുധയും ചേർന്ന് പ്രേംചന്ദിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.



പുലർച്ചെ ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയ സന്തോഷ് പ്രേംചന്ദിനെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ സുധയുമായി ചേർന്ന് പ്രേംചന്ദിന്റെ കഴുത്തിൽ കയർ മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് കത്തികൊണ്ട് കഴുത്തറക്കുകയും, ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ച് തുടർച്ചയായി തലയ്ക്കടിച്ച് മരണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ആയിരുന്നു. ഇവർ ഈ കൃത്യം ചെയതത് നാല് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വച്ചാണ്. കൊലയ്ക്ക് ശേഷം സുധ സന്തോഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. രാവിലെ വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ഇവർ ഭർത്താവിനെ മോഷ്ടാക്കൾ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമീപവാസികളെ ധരിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഇക്കാര്യം പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ, പൊലീസിന്റെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കുട്ടികൾ കൊലപാതകം വെളിപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് സുധ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

