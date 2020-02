ആലപ്പുഴ ∙ എസി റോഡിൽ മങ്കൊമ്പിൽ വീട്ടിലേക്കു ലോറി ഇടിച്ചു കയറി, ഉറങ്ങിക്കിടന്ന വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. പരേതനായ പുഷ്കരൻ പിള്ളയുടെ (പുഷ്കര ചേട്ടൻ) ഭാര്യ രാജമ്മ (76) യാണു മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ 2.30നായിരുന്നു സംഭവം. അടുത്ത മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മരുമകൾ ബിന്ദുവും കൊച്ചുമക്കളായ അനശ്വര, ഐശ്വര്യ എന്നിവരും പരുക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.



English Summary: Housewife died after the lorry crashed into her home