ഇവർ നൽകും, ‘സത്യത്തിന്റെ മണമുള്ള’ വസ്ത്രങ്ങൾ; മാതൃകയായി മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശികൾ

ചാലക്കുടി ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വയലുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാനായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനെത്തിയവർക്കു നായരങ്ങാടി സ്വദേശി തൃക്കാശേരി വേലായുധന്റെ ഭാര്യ കല്യാണി (72) വീട്ടിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു നൽകി. എന്നാൽ എടുത്തു കൊടുത്ത തുണിക്കിടയിൽ 9000 രൂപ കൂടിവച്ചിരുന്ന കാര്യം ഇവരോർത്തത് വസ്ത്രം ശേഖരിക്കാനെത്തിയവർ മടങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം.

ഉടൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താനാകാതെ വന്നതോടെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടതു കാണിച്ചു പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരെന്നു മാത്രമാണ് അടയാളം പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര സാങ്ക്‌ലിൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നെത്തിയ സീത, ചന്ദ്രഭാഗ എന്നിവർക്കാണു പണം ലഭിച്ചത്.

ലഭിച്ച തുണികൾ തരം തിരിക്കുന്നതിനിടെ പണം കണ്ട ഇവർ ഇതുമായി കല്യാണിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടതറിഞ്ഞ് കല്യാണിയെയും കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിലെത്തി എസ്ഐ ബി.കെ.അരുണിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുക കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ വയലുകളിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ഇവർ നൽകുക സത്യത്തിന്റെ മണമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാകും. ഇനിയും ഈ വഴി പോകുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തണമെന്നു പറഞ്ഞാണ് കല്യാണി ഇവരെ യാത്രയാക്കിയത്.

