കോഴിക്കോട് ∙ ഓമശ്ശേരി മൂടൂരിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്. തിരുവമ്പാടിയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോയ ബസ് പുലർച്ചെ 5 മണിക്ക് കൂടത്തായിക്ക് സമീപം അപകടത്തിൽ പെടുകയായിരുന്നു. ബസ് മരത്തിൽ ഇടിച്ചു നിന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. പരുക്കേറ്റവരെ ഓമശ്ശേരി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഡ്രൈവർ ജാബിർ മലയമ്മ (42), യാത്രക്കാരൻ നോബിൾ (26) എന്നിവർക്ക് സാരമായി പരുക്കേറ്റു.



English Summary: Many injured as KSRTC bus falls into gorge