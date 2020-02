ഷഹീൻ ബാഗ് സമരം: മോദി സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഡൽഹിയിലെ ഷഹീൻ ബാഗിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന പ്രക്ഷോഭകരുമായി ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. രണ്ടു മാസത്തോളമായി നടക്കുന്ന കനത്ത പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അമ്മമാരടക്കം വൻ ജനപങ്കാളിത്തമാണ്. സമരത്തെത്തുടർന്ന് കാളിന്ദി കുഞ്ജ്– ഷഹീൻ ബാഗ് റോഡിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചർച്ചാ നീക്കം. സമരക്കാരുമായി ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്നും പൗരത്വ നിയമം സംബന്ധിച്ച അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

ഓക്‌ല നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഷഹീൻ ബാഗാണ് തലസ്ഥാനത്തെ പൗരത്വ നിയമ വിരുദ്ധ സമരത്തിന്റെ പ്രധാന ശക്തികേന്ദ്രം. സമരം ബിജെപിക്കെതിരായ ശക്തമായ ആയുധമായി കോൺഗ്രസും എഎപിയും ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുനയ സ്വരം.



English Summary: Modi govt ready to talk to Shaheen Bagh protestors, clear doubts on CAA: Ravi Shankar Prasad