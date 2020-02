ബജറ്റ് നിരാശപ്പെടുത്തി; ഓഹരി വിപണി കൂപ്പുകുത്തി

മുംബൈ ∙ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ച ഓഹരി വിപണിയിൽ കനത്ത വിൽപന. മുംബൈ ഓഹരി സൂചിക 1000 പോയിന്റോളം താഴ്ന്ന് 40000 പോയിന്റിനു താഴെയായി. നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 3.6 ലക്ഷം കോടി രൂപ നഷ്ടമായി. മുംബൈ ഓഹരി സൂചിക (സെൻസെക്സ്) 987 പോയിന്റും നാഷനൽ സ്റ്റോക് മാർക്കറ്റ് സൂചിക (നിഫ്റ്റി) 300 പോയിന്റും ഇടിഞ്ഞു.

ബിഗ്ബാങ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും പദ്ധതികളും പ്രതീക്ഷിച്ച ഓഹരി വിപണി നിരാശരായി. അടിസ്ഥാന മേഖല വികസനത്തിന് വിവിധ പദ്ധതികൾ ബജറ്റിലുണ്ടെങ്കിലും ബിഗ്ബാങ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളോ മെഗാ പ്രോജക്ടുകളോ ഇല്ലാതെ പോയത് വിപണിയെ നിരാശപ്പെടുത്തി. കമ്പനികളുടെ ലാഭവിഹിത വിതരണ നികുതി ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും വിപണി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതുപോലെ ദീർഘകാല മൂലധന വർധന നികുതിയോ സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്‌ഷൻ നികുതിയോ തൊടാതെ പോയത് തിരിച്ചടിയായി.

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി, ഐടിസി, ടാറ്റാ മോട്ടഴ്സ് ഓഹരികൾ കനത്ത ഇടിവ് നേരിട്ടു.



