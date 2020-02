തിരുവനന്തപുരം∙ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിലും മധ്യവേനൽ അവധി മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി.

മേയ് ഒന്നിനു തുടങ്ങി ജൂൺ 30ന് അവസാനിക്കും. നേരത്തെ ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിലായിരുന്നു അവധി. ഏപ്രിൽ 28നു സെമസ്റ്റർ അവസാനിക്കുന്ന നിലവിലെ അക്കാദമിക് വർഷത്തിനും ഇതു ബാധകമാണെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

English Summary : Summer vacation for Engineering Colleges will be in May and June