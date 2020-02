‘മകളെയെങ്കിലും പോകാൻ അനുവദിക്കൂ’; വുഹാനിൽ നിന്നൊരു കണ്ണീർക്കാഴ്ച

ബെയ്ജിങ്∙ എനിക്ക് പോകണമെന്നില്ല, ദയവായി നിങ്ങൾ എന്റെ മകളെയെങ്കിലും പോകാൻ അനുവദിക്കൂ. എനിക്ക് എന്റെ മകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി–മകളുടെ ചികിത്സയിക്കായി പൊലീസിനു മുന്നിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കരഞ്ഞുകൊണ്ടു കേഴുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ വാക്കുകളാണിത്. കൊറോണയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്നോ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമെന്നോ പറയാവുന്ന ചൈനയിലെ വുഹാൻ നഗരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിത്യകാഴ്ചയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

അൻപതു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ലു യൂജിനാണ് പൊലീസിനു മുന്നിൽ അപേക്ഷയുമായി നിൽക്കുന്ന ആ അമ്മ. ഹ്യുബെയിലെ യാങ്സി നദിക്കു കുറുകെയുള്ള പാലത്തിനു സമീപം കാവൽ നിൽക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടാണ് അവരുടെ അപേക്ഷ. കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയിൽ ഒരു ദ്വീപു പോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട വുഹാനിന് പുറംലോകവുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും താഴിട്ടു പൂട്ടി അതിന്റെ താക്കോലുമായി നിൽക്കുന്നവരാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.



ഹ്യൂബെയിൽ ഒരു സാധാരണ കർഷകയാണ് ലു. അവരുടെ 26 വയസ്സുള്ള മകൾ ഹ്യൂ പിങ് രക്താർബുദത്തിന് ചികിത്സയിലാണ്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരാൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ വുഹാനിലെ ആശുപത്രികളിൽ കിമോതെറോപി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ വുഹാനിനു പുറത്തേക്കു പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അമ്മയും മകളും. രണ്ടാം വട്ട കീമോതെറാപ്പിക്ക് ഹ്യൂയെ വിധേയയാക്കാനായി യാങ്സിക്ക് തെക്കുള്ള ജിയുജിയാങ്ങിൽ എത്തിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജീവൻ തന്നെ ഭീഷണിയിലാകും.



ഹ്യൂ പിങ്

വെറും നിലത്തു മകളെ കമ്പിളിയിൽ പുതപ്പിച്ചിരുത്തിയാണ് ലൂ അവൾക്കായി പൊലീസിനോടു കേഴുന്നത്. എന്നാൽ എത്ര ഉച്ചത്തിൽ തളരുവോളം കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടും പൊലീസുകാർ ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നതായേ ഭാവക്കുന്നില്ല. ചൈനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ നഗരങ്ങളിലേക്കും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ട്രെയിനിൽ എത്തിച്ചേരാനാകുന്ന വുഹാനിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ദുരനുഭവം എന്നോർക്കണം. കുതിച്ചുപായുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ അത്രയേറെയുണ്ട് വുഹാനിൽ. ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണിലേക്കും കര–ജല–വ്യോമപാതകളിലൂടെ ‘കണക്ടിവിറ്റി’യുള്ള വുഹാന് ഇന്നു ലോകവുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

മകളെ വുഹാനിനു പുറത്തെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് കരയുന്ന ലു യൂജിൻ

കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ 300 ഓളം പേർ ചൈനയിൽ ഇതുവരെ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. 14,380 പേരോളം വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായത് വുഹാനിലാണ്. രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയും രോഗവ്യാപനം തടയാൻ പുറം ലോകവുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചും നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലേക്കാണ് വുഹാനിലെ ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ നിർദേശങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ ഭീതിയിലായ ജനം രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ ഉറ്റവരിൽ നിന്നും ഉടയവരിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്നും ഓടിയൊളിക്കുകയാണ്. റൂറൽ ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിൽ സെറിബ്രൽ പാൾസി ബാധിതനായ പതിനേഴുകാരൻ വീടിനുള്ളിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാതെ മരിച്ചുവീണതു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. 49 കാരനായ പിതാവും 11 വയസ്സുള്ള സഹോദരനും കൊറോണ ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിലായതോടെ ആറു ദിവസത്തോളം ആരും പരിചരിക്കാനില്ലാതെ അടച്ചിട്ട വീട്ടിൽ പട്ടിണി കിടന്നാണ് യാൻ ചെങ് എന്ന കൗമാരക്കാരൻ മരിച്ചത്.



വൈറസ് പടരാതിരിക്കാൻ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള എല്ലാ വഴികളും അടച്ചിട്ട്, രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രേത നഗരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വുഹാനിപ്പോൾ. ദിവസേന നിരവധി പേരാണ് ലൂയെപ്പോലെ വുഹാന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള അപേക്ഷയുമായി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുന്നിൽ‌ എത്തുന്നത്. രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ പൊലീസുമായി സംസാരിച്ച് ലൂയും മകളും വുഹാന് പുറത്തെത്തിയെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊലീസുമായി ഒരു മണിക്കൂറോളം സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ ഭാഗമായി പൊലീസ് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു വരുത്തി അതിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.

ഹ്യൂ പിങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോകാനായി ആംബുലൻസ് എത്തിയപ്പോൾ

English Summary :"Let My Daughter Go": China Virus Lockdown Blocks Girl's Cancer Treatment