ന്യൂഡൽഹി∙ നിർഭയ കേസിൽ നാലു പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ ഉടൻ നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാരും ഡൽഹി പൊലീസും സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ പ്രത്യേക സിറ്റിങ് നടത്തി വാദം കേൾക്കാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് സുരേഷ് കൈത്ത് ഉത്തരവിട്ടു. ഇന്ന് കോടതി അവധിയാണെങ്കിലും വാദം കേൾക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്. പ്രതി അക്ഷയ് ഠാക്കൂർ സമർപ്പിച്ച ദയാഹർജിയും രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയതോടെയാണു കേന്ദ്രവും ഡൽഹി പൊലീസും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.



English Summary: Delhi Highcourt will hear the petition against Nirbhaya case culprit