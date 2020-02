കനാലിലൂടെ ഒഴുകിവന്ന ബക്കറ്റിനുള്ളിൽ നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം

കൊച്ചി∙ എളമക്കര പുതുക്കലവട്ടം ലൂർദ് മാതാ പള്ളിക്കു സമീപം പേരണ്ടൂർ കനാലിൽ ഒഴുകി നടന്ന ബക്കറ്റിൽ നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 5നാണു മൃതദേഹം കണ്ടത്തിയത്. കനാലിൽ ഒഴുകി നടന്ന ബക്കറ്റ് നാട്ടുകാർ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും കാര്യമായി എടുത്തില്ല.

എന്നാൽ, സമീപത്തു കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി ബക്കറ്റ് കരയ്ക്കടിഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്നു നോക്കുകയായിരുന്നു. പുറമേ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ബക്കറ്റിനുള്ളിൽ പാവയെന്നു തോന്നിക്കുന്ന വസ്തു കണ്ടതിനെത്തുടർന്നാണു തുറന്നു പരിശോധിച്ചതെന്നു കുട്ടി പറയുന്നു. ഭയന്നു പോയ കുട്ടി അടുത്തുണ്ടായിരുന്നവരെ വിളിച്ചുകൂട്ടുകായിരുന്നു.

തുടർന്നു നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്നു പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ അക്രമത്തിനിരയായതിന്റെ ലക്ഷണമൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എളമക്കര പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പരിശോധനകൾക്കു ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കൊണ്ടു പോയി.

English Summary: New Born Baby's Dead Body Found in canal at Kochi