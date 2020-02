ദേവീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ അറസ്റ്റ്: കശ്മീരിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ എൻഐഎ റെയ്ഡ്

ശ്രീനഗർ∙ ഡിവൈഎസ്പി ദേവീന്ദർ സിങ് ഭീകരർക്കൊപ്പം പിടിയിലായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കശ്മീർ താഴ്‌വരയിൽ എൻഐഎ റെയ്ഡ്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ റെയ്ഡ് നടന്നത്. തെക്കൻ കശ്മീരിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് ദേവീന്ദറിന്റെ സ്വകാര്യ ഓഫിസിലും വീട്ടിലുമായാണ് എൻഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

രണ്ട് ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ ഭീകരരോടൊപ്പം ദേവീന്ദർ സിങ് അറസ്റ്റിലായതിനെ തുടർന്ന് സസ്പെൻഷനിലായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കേസ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തത്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് റെയ്ഡെന്ന് എൻഐഎ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.



ജമ്മു കശ്മീരിലെ മിർബസാറിൽ 2 ഹിസ്ബുൽ ഭീകരർക്കൊപ്പമാണ് ജനുവരി 11ന് ദേവീന്ദർ സിങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നവീദ് ബാബ, അൽതാഫ് എന്നീ ഭീകരരാണ് ഇയാൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്. ഭീകരരെ അമൃത്‍സറിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാളുടെ ലക്ഷ്യം. 12 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രതിഫലമെന്നാണു വിവരം. ആയുധ ഇടപാടുകളും ഇയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന സൂചനയെത്തുടർന്ന് ശ്രീനഗറിലും ബഡ്ഗാമിലും ഇയാളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. 2 പിസ്റ്റളുകളും ഒരു എകെ 47 റൈഫിളും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.



നവീദ് ബാബുവിനെ നിരവധി തവണ പലയിടങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്നത് ദേവീന്ദറാണെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. 3 ഹിസ്ബുൽ ഭീകരർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം താമസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വെളിപ്പെട്ടിരുന്നു. നവീദ് ബാബുവിന്റെ സഹോദരനടക്കമുള്ളവർ ഇവരെ സന്ദർശിച്ചതായും വിവരമുണ്ട്. നവീദിന്റെ സഹോദരൻ സയ്ദ് ഇർഫാൻ അഹമ്മദും പിന്നീട് അറസ്റ്റിലായി.

