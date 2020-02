‘ആരോപണം നേരിടുന്നത് പരമഹംസ നിത്യാനന്ദ; ‍ഞാൻ നിത്യാനന്ദ പരമശിവം’

ഇന്റർപോൾ‌ വരെ തേടുന്ന വിവാദ സന്യാസി നിത്യാനന്ദ ശനിയാഴ്ചയും ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പുതിയ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചു. ഔദ്യോഗിക ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിൽ നിത്യാനന്ദയെ പിന്തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം പത്തുലക്ഷമാണ്. അതേ പേജിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരെ അപമാനിക്കാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും ഇതേ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലോകം തേടുന്ന നിത്യാനന്ദ ഒളിവിലിരുന്ന് ഇവിടുത്തെ നിയമത്തെയും നിമയപാലകരെയും വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ അയാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ ഇരുട്ടിൽതപ്പുകയാണ് പൊലീസ്.

അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയിൽ വിചിത്രമായ മറ്റൊരു വാദവും നിത്യാനന്ദ ഉന്നയിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്തതും ഇൗ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ നേരിടുന്നതും പരമഹംസ നിത്യാനന്ദയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പുതിയ അവതാരമാണ്. പേര് നിത്യാനന്ദ പരമശിവം. ഇത്തരത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ഇൗ പേജിൽ വന്നുകാെണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ഷീണിച്ച ശരീരത്തോട് കൂടിയ നിത്യാനന്ദയുടെ വിഡിയോകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

മറുപടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ

നിത്യാനന്ദ ആശ്രമത്തെ അപ്പാടെ മുക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ തന്റെ പെൺമക്കളെ നിത്യാനന്ദ തടവിൽവച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പരാതി ഏറെ ഗൗരവമുള്ളതായിരുന്നു. വർഷങ്ങളോളം നിത്യാനന്ദയ്ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പിതാവാണ് ഇത്തരത്തിൽ രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇൗ ആരോപണങ്ങൾക്ക് നിത്യാനന്ദ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രണ്ടു വിഡിയോകൾ പങ്കുവച്ചാണ് മറുപടി നൽകിയത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ തന്നെ ലൈവിലെത്തി അച്ഛൻ പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു. ആറുവർഷം ആശ്രമത്തിൽ നിന്നു നേടാനുള്ളതെല്ലാം നേടിയ ശേഷം വ്യാജമായ ആരോപണങ്ങളുമായി അച്ഛൻ രംഗത്തെത്തുന്നു എന്നാണ് മകൾ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അച്ഛൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കള്ളത്തരങ്ങൾ കേട്ട് തന്റെ ചോര തിളച്ചെന്നും മകൾ തുറന്നടിച്ചു. എന്നാൽ മകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പറയിപ്പിച്ചതെന്ന് വിഡിയോയിൽ നിന്നുതന്നെ വ്യക്തമാകുമെന്നു പിതാവ് പറഞ്ഞു. പോക്സോ അടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് നിത്യാനന്ദയ്ക്കെതിരെ പിതാവ് ആരോപിക്കുന്നത്.

ഇതേ പിതാവു തന്നെ നിത്യാനന്ദയെ കുറിച്ച് മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചും ആശ്രമം ആരോപണങ്ങളെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഗുരുതരമായി ഹൃദയരോഗത്തിൽ നിന്നു തന്നെ രക്ഷിച്ചത് നിത്യാനന്ദയാണെന്നും രോഗം ഭേദമായി സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നീലവെളിച്ചം കണ്ടെന്നും അതിൽ നിത്യാനന്ദയുടെ മുഖമുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇയാൾ പറയുന്ന വിഡിയോ നിത്യാനന്ദയുടെ അനുയായികൾ പുറത്തുവിട്ടു. ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായ നിത്യാനന്ദ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന വാദവും പലകോണുകളിൽ നിന്നുയരുന്നുണ്ട്.

English Summary: Nithyananda again on Facebook, Says he is Nithyananda Paramashivam