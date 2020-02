യുപിയിൽ കുട്ടികളെ കുടുക്കാൻ ശ്രമം: മാതൃകയായത് ‘റഷ്യൻ സംഭവം’, എന്നിട്ടും പാളി

ലക്നൗ ∙പിറന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെന്നു പറഞ്ഞു ‌കുട്ടികളെ വീട്ടിലേക്കു ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ബന്ദികളാക്കിയ സംഭവത്തിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. 2004ൽ റഷ്യയിൽ നടന്ന സമാന സംഭവം പ്രതി പഠിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി മറ്റു ചില സംഭവങ്ങളും പ്രതി വിശദമായി പഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മോഹിത് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.



ഫറുഖാബാദിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണു സംഭവം നടന്നത്. കൊലക്കേസ് പ്രതി സുഭാഷ് ബതാം (40) കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ 23 പേരെയും തോക്കിൻമുനയിൽ നിർത്തുകയായിരുന്നു. പൊലീസെത്തി ബതാമിനെ വെടിവെച്ചുകൊന്നാണു കുട്ടികളെ മോചിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ഗ്രാമവാസികൾ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന പ്രതിയുടെ ഭാര്യയും കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഓരോ കുട്ടിയെയും മോചിപ്പിക്കാൻ ഒരു കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായും കാൺപൂർ റെയ്ഞ്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മോഹിത് അഗര്‍വാൾ പറഞ്ഞു.

പ്രതിയുടെ ഫോൺ പരിശോധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, സംഭവം വളരെക്കാലമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തി. ബോംബ് നിർമാണ രീതികൾ പരിശോധിക്കുകയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നേരത്തേ 10 വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നശേഷം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതി കവർച്ചക്കേസിൽ നാലുമാസം മുൻപ് വീണ്ടും ജയിലിലായിരുന്നു. കുട്ടികളെ ബന്ദികളാക്കാൻ മറ്റു തടവുകാരിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ മനസിലാക്കി. അവരുടെ സഹായത്തോടെ ആയുധങ്ങളും സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളും ശേഖരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തന്റെ പക്കൽ ബോംബുകളുണ്ടെന്നും വീടിന്റെ ബേസ്മെന്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതി കുട്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രതിയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കുനേരെ വെടിവയ്ക്കുകയും ബോംബുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. മൊറാദാബാദിൽ നിന്നുള്ള ബോംബ് സ്ക്വാഡ് സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് തോക്കും, ബോംബുകൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

English Summary: UP Man Who Took 23 Children Hostage Had Studied A Similar Case In Russia: Cops