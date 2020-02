ബിജെപിക്കും സർക്കാരിനും പാക്കിസ്ഥാനോടു പ്രണയം: സ്വര ഭാസ്കർ

ഇൻഡോർ∙ പാക്കിസ്ഥാനില്‍ ജനിച്ച് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നേടിയ അദ്നാൻ സമിക്ക് പത്മശ്രീ നൽകിയ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ നടി സ്വര ഭാസ്കർ. പൗരത്വ നിയമം പാസാക്കിയതിലൂടെ ഭരണഘടനയോടുള്ള വഞ്ചനയാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ നടത്തിയതെന്നും മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ നടന്ന ‘സേവ് ദ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, സേവ് ദ് കൺട്രി’ റാലിയിൽ സ്വര ആരോപിച്ചു. അഭയാർഥികൾക്കു പൗരത്വം നൽകുന്നതിനും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ പിടികൂടുന്നതിനും രാജ്യത്തു നേരത്തേ നിയമങ്ങളുണ്ട്.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാർ അദ്നാൻ സമിക്കു പൗരത്വം കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു പത്മശ്രീയും നൽകി. അങ്ങനെയിരിക്കെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനു നൽകുന്ന ന്യായീകരണം എന്താണ്?. ഒരു ഭാഗത്ത് പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ മര്‍ദിക്കുന്നു. കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തുന്നു, കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരു വശത്ത് ഒരു പാക്കിസ്ഥാനിക്ക് പത്മശ്രീ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സർക്കാർ തോന്നുന്ന പോലെ പ്രതിഷേധക്കാരെ ‘ദേശവിരുദ്ധരായി’ ചിത്രീകരിക്കുകയാണെന്നും സ്വര ഭാസ്കർ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തു നുഴഞ്ഞു കയറ്റിയവരെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് സിഎഎ, എൻആർസി എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണു കാരണമെങ്കിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെയൊന്നും നമുക്കു കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ? സർക്കാരിന്റെയും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെയും മനസ്സുകളിലാണ് ഇവർ അതിക്രമിച്ചു കയറിയത്. സർക്കാരും ബിജെപിയും പാക്കിസ്ഥാനുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്നാണു തോന്നുന്നത്. എല്ലായിടത്തും പാക്കിസ്ഥാനെയാണു കാണുന്നതെന്നും സ്വര ഭാസ്കർ പറഞ്ഞു.



