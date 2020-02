എസ്ഡിപിഐയെ പറയുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിനെന്തിനാണ് പൊള്ളുന്നത്?: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുക്കില്ലെന്നും അത്തരമൊരു നയം സർക്കാരിനില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. സമരം ചെയ്തവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്ത കാര്യം ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മുഖ്യധാരാ പാർട്ടികളും സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത്തരമൊരു നയം സർക്കാരിനില്ല. പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അക്രമം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പൊലീസിനു കഴിയില്ല. അതിനെ പ്രക്ഷോഭവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്. സമരങ്ങളുടെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ പൊലീസിനു നോക്കി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരും.

എസ്ഡിപിഐ എന്ന തീവ്രവാദപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന വിഭാഗമുണ്ട്. ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ചിലയിടത്ത് പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം. എസ്ഡിപിഐയെ പറയുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിനെന്തിനാണ് പൊള്ളുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടയാക്കി. ടി.സിദ്ദിഖിനെ അടക്കം ജയിലിലിട്ടു സർക്കാർ പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തുകയാണെന്ന് കെ.സി.ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

ആലുവയിൽ പൗരത്വ നിയമ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ യുവാവിന് പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചതായി എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. ആലുവ സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അങ്കമാലിയിൽ ജുമാ നമസ്കാരത്തിനു ശേഷം സമാധാനപരമായി പ്രകടനം നടത്തിയവർക്കെതിരേ കേസെടുത്തതായി റോജി എം.ജോൺ പറഞ്ഞു.

