കസേര പോയാലും പൗരത്വ നിയമം നടപ്പാക്കില്ല: പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രി

പുതുച്ചേരി∙ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും പുതുച്ചേരിയിൽ പൗരത്വ നിയമം നടപ്പാക്കില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വി.നാരായണസാമി. കാരയ്ക്കലിൽ വിവിധ സംഘടനകൾ നടത്തിയ പൗരത്വ നിയമ വിരുദ്ധ റാലിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ശക്തമായി നിലകൊള്ളും. 12 നു നടക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പൗരത്വ നിയമം, പൗര റജിസ്റ്റർ, ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കും. ജനങ്ങളെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിഭജിക്കുന്ന നിയമത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കും. നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നതിനു ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും കാര്യമാക്കില്ല.

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ഒപ്പുശേഖരണവുമായി ഡിഎംകെ

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള ഡിഎംകെയുടെ ഒപ്പു ശേഖരണം ചെന്നൈയിൽ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു, ചിത്രം : പിടിഐ

ചെന്നൈ∙ പൗരത്വ നിയമം, പൗര റജിസ്റ്റർ, ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്റ എന്നിവ നടപ്പാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ഡിഎംകെ തുടക്കമിട്ട ഒപ്പു ശേഖരണ ക്യാംപെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 10 വരെ നടക്കുന്ന ക്യാംപെയ്നിലൂടെ ഒരുകോടി ഒപ്പുകൾ ശേഖരിച്ചു ഡിഎംകെ എംപിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിവേദനമായി രാഷ്ട്രപതിക്കു സമർപ്പിക്കും.

സഖ്യകക്ഷികളായ കോൺഗ്രസ്, ഇടതു പാർട്ടികൾ, മുസ്‌ലിം ലീഗ്, എംഡിഎംെക എന്നിവരും ക്യാംപെയിനിന്റെ ഭാഗമാകും. രാജ്യവ്യാപകമായി എതിർപ്പ് ഉയർന്നിട്ടും പൗരത്വ നിയമം നടപ്പാക്കുമെന്നാണു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്നിവരുടെ നിലപാട്. പൗരത്വം സംബന്ധിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടു തിരുത്തണം. ഭരണ കക്ഷിയായ അണ്ണാഡിഎംകെ നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതു സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്നതിനു തെളിവാണെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Do not mind losing power for anti-CAA stand: Puducherry CM V Narayanasamy