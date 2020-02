ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം: നന്ദിപ്രമേയത്തിൽ 102 ഭേദഗതികളുമായി ശബരീനാഥൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലുള്ള നന്ദിപ്രമേയത്തിൽ 102 ഭേദഗതികൾ നൽകി കൊണ്ട് കെ.എസ്. ശബരീനാഥൻ എംഎൽഎ. സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഭേദഗതി നോട്ടിസിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

സർക്കാരിന്റെ ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ഭേദഗതികളിലൂടെ കൊണ്ട് വന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന 180 ഭേദഗതികളിൽ ഭേദഗതി നമ്പർ 56 മുതൽ ഭേദഗതി നമ്പർ 157 വരെ ശബരീനാഥൻ എംഎൽഎ നൽകിയതാണ്. കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഭേദഗതികൾ ഒരംഗം കൊണ്ടുവരുന്നത്

English Summary: Governor's address at Assembly, 102 Amendments by KS Sabarinathan MLA In Motion of Thanks