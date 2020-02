കോട്ടയം∙ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ നാലാമത്തെ ബിഷപ്പായി മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ സ്ഥാനമേറ്റു. കാഞ്ഞിരപ്പളളി സെന്റ് ഡൊമിനിക്സ് കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകൾക്കു സിറോ മലബാര്‍ സഭ മേജര്‍ ആർച്ച് ബിഷപ് കര്‍ദിനാള്‍ മാര്‍ ജോര്‍ജ് ആലഞ്ചേരി മുഖ്യകാര്‍മികനായി. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതാധ്യക്ഷന്‍ മാര്‍ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം, സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന ബിഷപ് മാര്‍ മാത്യു അറയ്ക്കല്‍ എന്നിവര്‍ സഹകാര്‍മികരായി.

ശുശ്രൂഷാ ചടങ്ങുകള്‍ക്കു കാര്‍മികത്വം വഹിച്ച മെത്രാന്മാരും മറ്റു വൈദികരും സെന്റ് ഡൊമിനിക്‌സ് കത്തീഡ്രല്‍ അജപാലനകേന്ദ്രത്തില്‍നിന്ന് പ്രദക്ഷിണമായാണ് പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിയത്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതാധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിയമിച്ചതായുള്ള നിയമനപത്രിക ചാന്‍സലര്‍ റവ.ഫാ.കുര്യന്‍ താമരശേരി വായിച്ചു.

മാർ ജോസ് പുളിക്കലിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിന് എത്തിയവർ

രൂപതയുടെ പ്രഥമമെത്രാനും ചങ്ങനാശേരി രൂപതാ മുൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമായ മാര്‍ ജോസഫ് പൗവ്വത്തില്‍ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി. സ്ഥാനമേൽപ്പിക്കൽ ചടങ്ങുകൾക്കു ശേഷം കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരി, മാർ ജോസ് പുളിക്കലിനെ സ്ഥാന ചിഹ്നങ്ങൾ അണിയിച്ചു. ഔദ്യോഗിക പീഠത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് മാര്‍ ജോസ് പുളിക്കലിന്റെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തില്‍ കൃതജ്ഞതാബലി നടന്നു.

