ഹെലികോപ്റ്റർ തകർത്തു; വിമാനത്തിനു മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്നു: യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

ഭോപാൽ∙ വിമാനത്താവളത്തിലെ പാര്‍ക്കിങ് ബേയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ഹെലികോപ്റ്റർ തകർത്ത 20 കാരനെ െപാലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഭോപാലിലെ രാജാ ഭോജ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം. യുവാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സിഐഎസ്എഫ് െപാലീസിനു കൈമാറുകയായിരുന്നു.

അതിഗുരുതരമായ സുരക്ഷാവീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായതെന്നു വിമാനത്താവള അധികൃതർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹെലികോപ്റ്റിനു കേടുവരുത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഇയാൾ ടേക്ക്ഓഫിനു തയാറായ വിമാനത്തിനു മുൻപിൽ കുത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭോപാൽ സ്വദേശിയായ യോഗേഷ് ത്രിപാഠിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്.



ടേക്ക്ഓഫിനു മുൻപുള്ള എന്‍ജിന്‍ സ്പൂളിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിനു മുന്നിലാണ് ഇയാൾ കുത്തിയിരുന്നത്. വിമാനത്തിനു മുൻപിൽ യോഗേഷ് ത്രിപാഠി കുത്തിയിരുന്നതോടെ 46 യാത്രക്കാരുമായി ഉദയ്പൂരിലേക്കു യാത്രതിരിക്കാൻ തയാറെടുത്തിരുന്ന വിമാനം ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് യാത്ര തിരിച്ചത്.

ഒരാൾ അനധികൃതമായി വിമാനത്താവളത്തിൽ കടന്നുകയറിയതായി വിവരം ലഭിച്ചതോടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായതെന്നു ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ലോകേഷ് സിന്‍ഹ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. രാധാ സ്വാമി സത്സംഗ് ബിയാസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹെലികോപ്റ്റിനാണ് ഇയാൾ കേടുപാട് വരുത്തിയത്.



English Summary: Man Sits In Front Of Plane About To Take Off In Bhopal, Damages Chopper