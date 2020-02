ഒറ്റപ്പദവിയായപ്പോൾ കെപിസിസിയിൽ ‘ഒരാൾക്ക് ഒരു മുറി’യില്ല; പരിഹാരത്തിന് സബ് കമ്മറ്റി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഒരാള്‍ക്ക് ഒരുപദവി നിലവില്‍ വന്നപ്പോള്‍ കെപിസിസിയില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു മുറി എന്ന സൗകര്യം ഇല്ലാതായി. വൈസ് പ്രസി‍ഡന്റുമാരുടേയും ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരുടേയും എണ്ണം കൂടിയതോടെ ഇന്ദിരാ ഭവനിലെ ഒാരോ മുറിക്കും ഇപ്പോള്‍ മൂന്നും നാലും അവകാശികളായി. പാലോട് രവി അധ്യക്ഷനായ സബ്കമ്മിറ്റിയെ വച്ചാണ് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ‘പുനരധിവാസ’ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ചത്. കമ്മിറ്റി ജംബോ ആയാലും ഇന്ദിരാഭവനില്‍ എല്ലാവരേയും ഉള്‍ക്കൊള്ളാനുള്ള അതിവിശാലമായ സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയവര്‍ക്ക് തെറ്റി.

ആകെയുളള പതിനെട്ട് മുറിയും വീതം വച്ചപ്പോള്‍ പലരും പടിക്ക് പുറത്ത്. വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ.സുധാകരന്റെയും കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷിന്റെയും മുറികള്‍ വരെ കയ്യേറി ആളുകളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും പ്രതിസന്ധി തീരാഞ്ഞതോടെ വര്‍ഷങ്ങളായി അടഞ്ഞുകിടന്ന രണ്ട് മുറി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത് ശേഷിച്ചവരെ പാര്‍പ്പിച്ച് തല്‍ക്കാലം കമ്മിറ്റിക്കാര്‍ തടിതപ്പി. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒറ്റമുറിയുള്ള ഒരേയൊരു ഭാരവാഹി ട്രഷറര്‍ കെ.കെ. കൊച്ചുമുഹമ്മദ് മാത്രം.

ഗ്രൂപ്പ് നോക്കി മുറി പങ്കുവച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമായ തര്‍ക്കങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് സൂചന. സഹമുറിയന്‍മാരില്‍ പലരും മറ്റു ജില്ലക്കാരായതിനാല്‍ തദ്ദേശീയരായിരിക്കും സ്ഥിരവാസികള്‍. ഭാരവാഹികളെല്ലാം അധികാരമേറ്റപ്പോള്‍ എല്ലാവരെയും കൂടി എങ്ങനെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുമെന്നതായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ നേരിട്ട പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. ജംബോ പട്ടികയ്ക്കായി അഹോരാത്രം വാദിച്ചവര്‍ക്കു പോലും ഒറ്റമുറി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ വീതംവച്ച് അതിനും പരിഹാരം.

