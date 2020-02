ശബരിമലക്കേസ് ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ; ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണന വിഷയങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകും

ന്യൂഡൽഹി∙ ശബരിമലക്കേസിലെ വിശാലബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കു സുപ്രീംകോടതി ഇന്നു രൂപം നല്‍കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ഒന്‍പതംഗ ബെഞ്ചാണ് പരിഗണനാവിഷയങ്ങള്‍ക്ക് അന്തിമരൂപം നല്‍കുക. നേരത്തെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളുടെ കരട് തയാറാക്കാന്‍ കേസിലെ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകരോടു കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നെങ്കിലും അഭിപ്രായ ഐക്യമുണ്ടായില്ല.

തുടര്‍ന്ന് കക്ഷികള്‍ എഴുതി തയാറാക്കിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ കോടതിക്കു നല്‍കി. മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ വി.ഗിരി തയാറാക്കിയ വിഷയങ്ങളും കോടതിക്കു സമര്‍ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും കോടതി തീരുമാനമെടുക്കുക. മതപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ കോടതിക്ക് ഇടപെടാനാകുമോയെന്നത് ഉള്‍പ്പെടെ ഏഴു ചോദ്യങ്ങളാണ് ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്‍ക്കു വിട്ടത്.

English Summary : SC to hear scope of judicial review in Sabarimala temple case today