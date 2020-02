വിദ്യാർഥിനികൾ കരിങ്കൽ ക്വാറിയിലെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു

മലപ്പുറം ∙ പുളിക്കലിൽ കരിങ്കൽ ക്വാറിയിൽ സഹോദരൻമാരുടെ മക്കൾ മുങ്ങിമരിച്ചു. താഴത്തെ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ മകൾ നാജിയ ഷെറിൻ (13), മുഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ സഹോദരൻ കോയയുടെ മകൾ ആയിഷ റിൻഷ (15) എന്നിവരാണ് ആന്തിയൂർകുന്ന് മൂച്ചിത്തോട്ടം കരിങ്കൽ ക്വാറിയിൽ ഇന്നു രാവിലെ പത്തരയോടെ അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. ഒളവട്ടൂർ യത്തീംഖാന സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് ഇരുവരും.



സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ന് അവധിയായിരുന്നു. ക്വാറിയിൽനിന്നു കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലേക്കു ജലമെത്തിക്കാൻ ഇട്ടിരുന്ന പൈപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വെള്ളത്തിൽ വീണത്. ഉടനെ ഇരുവരെയും നാട്ടുകാർ പുറത്തെത്തിച്ചെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് മരിച്ചു.

English Summary: Two students drowned to death in Malappuram