കർഷക തൊഴിലാളി ആനുകൂല്യ കുടിശിക ഉടൻ തീർക്കും: ടി.പി.രാമകൃഷ്ണൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമിനിധി ബോർഡ് ആനുകൂല്യ കുടിശിക എത്രയും വേഗം കൊടുത്തു തീർക്കുമെന്നു തൊഴിൽ മന്ത്രി ടി.പി.രാമകൃഷ്ണൻ. നിയമസഭയിൽ സി.കെ.ശശീന്ദ്രന്റെ സബ്മിഷനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം 130 കോടി രൂപ പ്രത്യേക ധനസഹായമായി ബോർഡിന് അനുവദിച്ചു. ഇതുപയോഗിച്ച് 2011 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2013 ഡിസംബർ വരെയുള്ള അതിവർഷാനുകൂല്യ കുടിശിക വിതരണം നടക്കുകയാണ്. ഇതു പൂർത്തിയായശേഷം കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കുന്നതു പരിഗണിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Agricultural Workers Welfare Fund Benefit Arrears to be given soon says labour minister TP Ramakrishnan