ഗാന്ധിവിരുദ്ധ പരാമർശം: അനന്ത് കുമാർ ഹെഗ്ഡെയ്ക്കു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ്

ബെംഗളൂരു ∙ ഗാന്ധിവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയതിന് ഉത്തര കന്നഡയിൽനിന്നുള്ള ബിജെപി എംപിയും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ അനന്ത് കുമാർ ഹെഗ്ഡെയ്ക്ക് പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ്. മഹാത്മാ ഗാന്ധി നയിച്ച ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ നാടകമെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച എംപിക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കിയതിനിടെയാണു തീരുമാനം. അച്ചടക്കനടപടിയുടെ ഭാഗമായി ബിജെപി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗങ്ങളിൽനിന്നു ഹെഗ്ഡെയെ ഒഴിവാക്കിയേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

ബെംഗളൂരുവിൽ പൊതുപരിപാടിക്കിടെ ശനിയാഴ്ചയാണ്, ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ ഒത്താശയോടെയാണു സ്വാതന്ത്ര്യസമരം നടന്നതെന്നും നിരാശ ബാധിച്ചാണ് അവർ ഇന്ത്യ വിട്ടതെന്നും ഹെഗ്ഡെ പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് ചില നേതാക്കളെ മഹാത്മാവെന്നു വിളിക്കുന്നതെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ സോപാധികം മാപ്പപേക്ഷിക്കാൻ ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഹെഗ്ഡെ ഇനിയും തയാറായിട്ടില്ല.



English Summary: Show cause notice to Anantkumar Hegde by BJP for anti-Gandhi remark