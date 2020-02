പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ നാടകം: 60 കുട്ടികളെ 4 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്ത് പൊലീസ്

ബെംഗളൂരു ∙ ബീദറിലെ ഷഹീൻ സ്കൂളിൽ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ നാടകം അവതരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ അറുപതോളം വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു.



9 മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് 4 മണിക്കൂറോളം പൊലീസ് നടപടിക്കു വിധേയമാക്കിയത്. നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയുടെ അമ്മ നജ്ബുന്നീസ, പ്രധാനാധ്യാപിക ഫരീദ ബേഗം എന്നിവരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബീദർ ജയിലിലടച്ചിരിക്കുകയാണ്.

നാടകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളിലേക്ക് ഇത് എന്തു സന്ദേശമാണ് പകർന്നതെന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണു കുട്ടികളെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച നാടകം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ നീലേഷ് രക്ഷ്യാൽ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണു കേസെടുത്തത്.

English Summary: Cops turn up at Bidar school for question kids over anti-CAA play