മലപ്പുറത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല; 331 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തിൽ: അതീവ ജാഗ്രത

മലപ്പുറം ∙ കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ 11 പേരെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 331 പേര്‍ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം കൊറോണ വൈറസ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയത്. നിരീക്ഷണത്തിലുളളവരില്‍ ആര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. 15 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലമാണ് ഇനി പുറത്തു വരാനുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരും 28 ദിവസം നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരണം.



ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയോ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയോ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളല്ലാതെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും ഭീതി പരത്തുന്ന പോസ്റ്ററുകളും വ്യാജ വാര്‍ത്തകളും നൽകുന്നവര്‍ ഇന്നു മുതല്‍ കര്‍ശന നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയാൽ പൊലീസ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയ്ക്കും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനും വിമാനത്താവള അതോറിറ്റിക്കും എമിഗ്രേഷൻഷൻ വിഭാഗത്തിനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summmary: Coronavirus; 331 people were under observation in Malappuram