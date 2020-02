രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ വസ്തുതകളില്ല, മുഴുവൻ ഭാവന: ശശി തരൂർ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യം രാഷ്ട്രീയവും ഭരണഘടനാപരവുമായ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടാൻ കേന്ദ്രസർ‌ക്കാർ തയാറായില്ലെന്ന് ശശി തരൂർ എംപി. രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ് പാർ‌ലമെന്റിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ വസ്തുതകൾക്കു പകരം ‍ഭാവനകളാണുണ്ടായിരുന്നതെന്നും ശശി തരൂർ ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു.



ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങളുടെയും പരിഹാരങ്ങളുടെയും അഭാവമാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിവിധ പദ്ധതികൾ പരാജയമാണെന്നതു മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു നടന്നത്. സ്കിൽ ഇന്ത്യ, ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ, സ്റ്റാർട് അപ് ഇന്ത്യ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നു. എന്നാൽ ‘സ്റ്റാൻഡ് ഇന്ത്യ’യെക്കുറിച്ചു മാത്രം പറയുന്നില്ല.



സ്റ്റാൻഡ് അപ് കൊമേ‍‍ഡിയൻസിനെ വിലക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണു നിങ്ങള്‍. സിറ്റ് ഡൗൺ ഇന്ത്യ, ഷട്ട് ‍ഡൗൺ‌ ഇന്ത്യ, ഷട്ട് അപ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ പേരുകള്‍ മാറ്റണമെന്നും ശശി തരൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യമെങ്ങും പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പാർലമെന്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് രാഷ്ട്രപതി പ്രസംഗിച്ചത്. 70 മിനിറ്റോളം നീണ്ട പ്രസംഗം ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു.



English Summary: Facts gave way to fiction in President's address: Shashi Tharoor