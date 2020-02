പൗരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ഗോവ

പനജി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് ഗോവ നിയമസഭ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി. നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷവും കോൺഗ്രസും ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് സഭയിൽ പറഞ്ഞു. പ്രമേയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

നാൽപ്പത് അംഗങ്ങളുള്ള സഭയില്‍ ബിജെപിക്ക് സ്പീക്കറുൾപ്പെടെ 27 സീറ്റുണ്ട്. രണ്ടു സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാരും ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എൻസിപി എംഎൽഎ ഇന്ന് സഭയിൽ ഹാജരായിരുന്നില്ല.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ എതിർത്ത് കേരളം, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മുസ്‌ലിം ഇതര സമുദായങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം.

English Summary: Goa Assembly first to pass congratulatory motion for CAA