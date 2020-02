പഞ്ചായത്തിന്റെ അധികാരം കേരള സർക്കാർ കവർന്നു, തിരിച്ചു കൊടുക്കണം: ഗാഡ്ഗിൽ

കൊച്ചി ∙ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നു കേരള സർക്കാർ കവർന്നെടുത്തതു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നു പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ഡോ.മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ അധികാരം പഞ്ചായത്തുകൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകണം. ദ് വീക്ക് ‘മാൻ ഓഫ് ദ് ഈയർ’ പുരസ്കാരം ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപറേഷൻ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ. ഇ.ശ്രീധരനിൽ നിന്നു സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പാറമട വേണോ വ്യവസായം വേണോയെന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതു ഗ്രാമസഭകളാണെന്നു പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിനായി തയാറാക്കിയ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം. ജനാധിപത്യപരമായി ഏറെ പുരോഗമിച്ച സംസ്ഥാനമാണു കേരളം. മികച്ച സർക്കാരാണു കേരളത്തിലേത്. എന്നിട്ടും ജനജീവിതം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പഞ്ചായത്തുകളുടെ അധികാരം സർക്കാർ കവർന്നു .ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ ആകൂ. ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ നടപ്പാക്കുമെന്നു താൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.

പല വഴിക്കു പോകുന്ന ഒട്ടേറെ സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിൽ ഏറെ അന്തരമുള്ള രാജ്യമാണിത്. അവിടെ ഇത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ട് എളുപ്പം സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്നു കരുതാനാവില്ല. ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിലെ ഒരു നിർദേശം പോലും വസ്തുതാ വിരുദ്ധമോ യുക്തിരഹിതമാണെന്നോ ആരും വിമർശിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു നിർദേശവും ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമോ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമോ ആണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. റിപ്പോർട്ട് ശാസ്ത്രമാണ്. ശാസ്ത്രം എപ്പോഴും പൂർണമായും നിഷ്പക്ഷവുമാണ് – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ 2018 ലും 2019 ലും കേരളത്തിൽ മഹാപ്രളയം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെന്നു ഇ.ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു. വികസനവും പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും ഒരുമിച്ചു പോകില്ലെന്നാണു പലരുടെയും ധാരണ. യഥാർഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. കൊങ്കൺ റെയിൽവേയ്ക്കു വേണ്ടി ഒട്ടേറെ വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കേണ്ടിവന്നു. ആരുടെയും സമ്മർദമോ പ്രക്ഷോഭമോ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും മുറിച്ച ഒരു വൃക്ഷത്തിനു പകരം 10 വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുകയാണു തങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മലയാള മനോരമയുടെയും ദ് വീക്കിന്റെയും എഡിറ്റർ ഫിലിപ്പ് മാത്യു, ദ് വീക്ക് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ലൂക്കോസ് മാത്യു, ഡപ്യൂട്ടി ന്യൂസ് എഡിറ്റർ മാത്യു ജോർജ്, സ്പെഷൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് സിതാര പോൾ, മനോരമ ബുക്സ് എഡിറ്റർ ഇൻ ചാർജ് തോമസ് ഡൊമിനിക് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. മലയാള മനോരമ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ ജേക്കബ് മാത്യു, ചീഫ് അസോഷ്യേറ്റ് എഡിറ്റർ റിയാദ് മാത്യു എന്നിവർ ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. മനോരമ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ: മലനിരകളുടെ കാവൽക്കാരൻ’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം ഗാഡ്ഗിലിന് ആദ്യ പ്രതി നൽകി ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു.

പ്രകൃതിയുടെ സുവർണ അനുപാതങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതു പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ആശയം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമിച്ച ഉപഹാരമാണു ഗാഡ്ഗിലിനു സമ്മാനിച്ചത്. ചേക്കൂട്ടിപ്പാവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമിച്ച ശിൽപത്തിന്റെ ആശയം ലക്ഷ്മി മേനോന്റേതാണ്. ഡോ.ഗാഡ്ഗിലിനും ഡോ.ശ്രീധരനും സമ്മാനിച്ച ഷാളുകളിലും കൗതുകം ഒളിച്ചിരുന്നു. ക്യൂ ആർ കോഡും സൗണ്ട് വേവും തുന്നിച്ചേർത്ത ഷാളുകൾ. മൊബൈൽ ഫോണിൽ ക്യൂ ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ ഇരുവർക്കും അവരുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിലെ വരികൾ കേൾക്കാനാകും.

English Summary: Madhav Gadgil received The Week Man of the year award