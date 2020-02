ഗാന്ധി വിരുദ്ധ പരാമർശം പിൻവലിച്ച് ബിജെപി എംപി ഹെഗ്ഡെ മാപ്പു പറയണം: ഹൈബി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിജെപി എംപി അനന്ത് കുമാർ ഹെഗ്ഡെ നടത്തിയ ഗാന്ധി വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിനെതിരെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകി ഹൈബി ഈഡൻ എംപി. സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാക്കന്മാരാലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാലും സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചരിത്ര സമരങ്ങൾ ഇന്നും ലോകത്തിന് അദ്ഭുതമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളിൽനിന്നു തന്നെയാണു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടതെന്നും ഹൈബി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ വിലമതിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ചരിത്ര വസ്തുതകൾ വളച്ചൊടിക്കാൻ ബിജെപിയും നേതാക്കളും എന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ തെളിവാണു ഹെഗ്ഡെയുെട ഗാന്ധിവിരുദ്ധ പരാമർശം. ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയെ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ സ്വതന്ത്ര്യ സമരത്തെയും സമര നേതാക്കളെയുമാണ് അപമാനിച്ചത്.

ഹെഗ്ഡെയുടെ പ്രസ്താവന അപലപനീയവും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. പാർലമെന്റിനോടും രാജ്യത്തോടും അദ്ദേഹം മാപ്പു പറയണം. അല്ലാത്തപക്ഷം രാജ്യത്തിനു പോലും നാണക്കേടാണ്. ഭരണകക്ഷിയിലെ ഒരു നേതാവിന്റെ നിന്ദ്യമായ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽനിന്നു സർക്കാരിന് ഒഴിയാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഹൈബി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: Hibi Eden says Anand Kumar Hegde must withdraw anti Gandhi remark and apologize