തത്സമയ സംപ്രേഷണം: ഭരണ തീരുമാനം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റേതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ് നടപടികൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ ഭരണപരമായ വിഷയങ്ങള്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തീരുമാനിക്കുമെന്നു പരമോന്നത കോടതി. ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ദേശീയ പ്രധാന്യവുമുള്ള കേസുകളുടെ നടപടികൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാമെന്ന് 2018 ൽ ആണ് സുപ്രീംകോടതി വിധിച്ചത്.

ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ്, പുതിയ ഉത്തരവിടണമെന്ന ആവശ്യം നിരസിച്ചതും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പരിധിയിലുള്ള കാര്യമാണ് അതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും. 2018ലെ വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി സുപ്രീംകോടതി സെക്രട്ടറി ജനറലിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ മാധവി ദിവാൻ അറിയിച്ചു. ഇതേകാര്യം അറ്റോർണി ജനറൽ കെ.കെ.വേണുഗോപാലും പറഞ്ഞു.



‘സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അധികാരം ബെഞ്ചിനില്ല. അതു സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനുള്ളതാണ്. ഈ വിഷയത്തിലും അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുക്കും. ഏതെങ്കിലും നിയമം രൂപപ്പെടുത്തണമെന്ന് പാർലമെന്റിനോട് ഉത്തരവിടാൻ ഞങ്ങൾക്കാവുമോ? അതുപോലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണപരമായ ഭാഗം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പരിശോധിക്കും’– ബെഞ്ച് വിശദീകരിച്ചു.



English Summary: Live streaming of court proceedings: SC says matter to be dealt by CJI on administrative side