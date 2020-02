സ്കൂൾ ഹോസ്റ്റൽ പീഡനം; പ്രതിക്ക് 20 വർഷം തടവ്, മാനേജ്മെന്റ് 10 ലക്ഷം നൽകണം

ഡെറാഡൂൺ∙ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ ‌‌മുഖ്യപ്രതി സരബ്ജിത്തിന് 20 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് പോക്സോ കോടതി. കേസിൽ പ്രതികളായ പ്രായപൂർ‌ത്തിയാകാത്ത മൂന്നു പേരിൽ 2 പേര്‍ രണ്ട് വര്‍ഷവും ഒരാള്‍ ആറു മാസവും ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 2018ൽ ഡെറാഡൂണിലെ ബോർ‍ഡിങ് സ്കൂളിൽ വിദ്യാർഥിനിയെ കൂട്ടബലാത്സംഘത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിലാണ് അന്വേഷണം.



ഏറെ വിവാദമായ കേസില്‍ എട്ടുപേരെയാണു കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയത്. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്ന ജിതേന്ദ്ര കുമാറിന് മൂന്ന് വർഷം, ഡയറക്ടര്‍ ലത ഗുപ്ത, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസര്‍ ദീപക് മൽഹോത്ര, ഭാര്യ തനു എന്നിവർക്ക് ഒൻപതു വര്‍ഷം എന്നിങ്ങനെയും ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. സ്കൂളിന്റെ പ്രശസ്തി സംരക്ഷിക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടു സംഭവം മറച്ചുവച്ചതിനാണ് ഇവർക്കു ശിക്ഷ നൽകിയത്. ഇതിനു പുറമേ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയായി നൽകുകയും വേണം.



പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പ്രതികളോടും ജുവനൈൽ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാൻ പോക്സോ ജഡ്ജി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്കൂൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർഥിനിയെ 2018 ഓഗസ്റ്റിൽ സരബ്ജിത്തും കൂട്ടാളികളും ചേർന്നു പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണു കേസ്. പീഡനത്തിനു ശേഷം പെൺകുട്ടി ഗർഭിണി ആയപ്പോഴാണു സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. പോക്സോ നിയമം സെക്ഷൻ ആറ് പ്രകാരമാണ് സരബ്ജിത്തിനെ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തിയത്.



