മുസഫർപുർ അഭയകേന്ദ്ര പീഡനം: ശിക്ഷാവിധി ഫെബ്രുവരി 11ന്

ന്യൂഡൽഹി∙ മുസഫർപുർ അഭയകേന്ദ്രത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഡൽഹി സാകേത് കോടതി കുറ്റക്കാരെന്നു കണ്ടെത്തിയ 19 പേർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഫെബ്രുവരി 11–ാം തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കും. മുഖ്യപ്രതിയും അഭയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരനുമായ ബ്രജേഷ് ഠാക്കൂറിനും കൂട്ടാളികൾക്കും പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്നു സിബിഐ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബ്രജേഷിനു പുറമേ ബിഹാറിലെ പീപ്പിൾ പാർട്ടിയുടെ എംഎൽഎയും പ്രതി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മുസഫര്‍പുറിലെ സര്‍ക്കാര്‍ അഭയകേന്ദ്രത്തില്‍ ടാറ്റാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തിയ കൗണ്‍സലിങ്ങിലാണു രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച ക്രൂരത മറനീക്കി പുറത്തുവന്നത്. മുസഫര്‍പുരില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അഭയകേന്ദ്രത്തില്‍ 42 കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില്‍ ഏഴുവയസുകാരി ഉള്‍പ്പെടെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്ത 34 പെണ്‍കുട്ടികളാണ് ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിനും മാനസിക പീഡനത്തിനും ഇരയായത്. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് പൊലീസിനെയും വനിതാ കമ്മിഷനെയും സമീപിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് അഭയകേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ സാമൂഹികക്ഷേമ മന്ത്രി മജ്ജു വര്‍മ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.

അഭയകേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികളായ 11 പെൺകുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയ് നാലിന് സിബിഐ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സമീപത്തെ ശ്മശാനത്തിൽനിന്ന് അസ്ഥികൂടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സിബിഐയുടെ നിഗമനം.

അഭയകേന്ദ്രം നടത്തിയിരുന്ന ബ്രജേഷ് ഠാക്കൂറും കൂട്ടാളികളും ചേർന്നു കൊല നടത്തിയെന്നായിരുന്നു സിബിഐ വിലയിരുത്തൽ. പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടികളുടെ മൊഴികളിൽനിന്നാണു കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നു കരുതുന്ന 11 പെൺകുട്ടികളെക്കുറിച്ചു സിബിഐയ്ക്കു സൂചന ലഭിച്ചത്. അഭയകേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികളായ പെൺകുട്ടികളെ പീഡനത്തെ തുടർന്നു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന വാർത്ത സംസ്ഥാനത്ത് വൻപ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാൽ കഴി‍ഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ സിബിഐ മുൻനിലപാടിൽനിന്ന് മലക്കം മറിഞ്ഞു. അഭയകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു കാണാതായ 35 പെൺകുട്ടികളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായി സിബിഐ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നു കരുതിയിരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ പിന്നീട് ജീവനോടെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ കെ.കെ. വേണുഗോപാൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ബിഹാറിലെ 17 അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കേസുകളാണ് സിബിഐ അന്വേഷിച്ചത്. 13 അഭയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. നാലു കേസുകളിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായെന്നും സിബിഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Muzaffarpur shelter home: court reserves order on quantum of sentence for Feb. 11