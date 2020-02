നിർഭയ: വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കൽ തടഞ്ഞതിന് എതിരായ കേന്ദ്ര ഹർജിയിൽ നാളെ വിധി

ന്യൂഡൽഹി∙ നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതു തടഞ്ഞുള്ള കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30ന് വിധി പറയും. കേസിൽ കക്ഷിചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതു ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനു ജസ്റ്റിസ് സുരേഷ് കൈഠ് മാറ്റിവച്ചിരുന്നു.

ശിക്ഷ വൈകിപ്പിക്കാൻ പ്രതികൾ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുകയാണെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത വാദിച്ചു. പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി അഭിഭാഷകരായ എ.പി.സിങ്, റെബേക്ക ജോൺ എന്നിവർ ഹാജരായി. കേസിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുന്നത് 2 ദിവസം മുൻപു മാത്രമാണെന്നും മരണ വാറന്റിന് കേന്ദ്ര– സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വിചാരണക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും റെബേക്ക ജോൺ ബോധിപ്പിച്ചു.



English Summary: Nirbhaya case: HC order on Wednesday on Centre's plea against stay on convicts' hanging