നിത്യാനന്ദ ‘ആത്മീയയാത്ര’യിൽ, നോട്ടിസ് കൈമാറിയില്ല: കർണാടക പൊലീസ് കോടതിയിൽ

ബെംഗളൂരു ∙ രാജ്യംവിട്ട വിവാദ ആൾദൈവം നിത്യാനന്ദ ‘ആത്മീയയാത്ര’യിലാണെന്നും അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനു നോട്ടിസ് കൈമാറാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ കർണാടക പൊലീസ് സിഐഡി വിഭാഗം. ലൈംഗിക ആരോപണക്കേസിൽ അനുവദിച്ച ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ നിത്യാനന്ദയ്ക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും നോട്ടിസ് അയയ്ക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് ജോൺ മൈക്കൽ കുഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.



വിചാരണയിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാൻ വ്യാജ സത്യവാങ്മൂലം നൽകുകയും കാലാവധി തീർന്ന പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നേപ്പാൾ വഴി തെക്കേഅമേരിക്കയിലെ ഇക്വഡോർ മേഖലയിലേക്കു കടക്കുകയും ചെയ്ത നിത്യാനന്ദയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ ഡ്രൈവർ ലെനിൻ കറുപ്പൻ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണു പൊലീസ് വിശദീകരണം.തെന്നിന്ത്യൻ നടി രഞ്ജിതയുമൊത്തുള്ള നിത്യാനന്ദയുടെ വിവാദ ലൈംഗിക ടേപ്പ് ലെനിൻ കറുപ്പൻ 2010 മാർച്ച് 2നു പുറത്തുവിട്ടതിനെ തുടർന്നുള്ള കേസിലാണ് കോടതി നേരത്തെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

English Summary: Nithyananda on spiritual tour, can't serve him notice: Karnataka police tell high court